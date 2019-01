Ind vs NZ, India vs New Zealand T20, ODIs 2019 Schedule, Time Table, Fixtures, Date: ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने के बाद भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड फतह करने पहुंच गई है। टीम को यहां पांच वनडे और तीन टी20 मैच खेलना है। इस दौरे की शुरुआत नेपियर में 23 जनवरी को वनडे मुकाबले के साथ किया जाएगा। सीरीज के अगले दो मैच माउंट मोनगानुई में 26 और 28 जनवरी को खेले जाएंगे जबकि चौथा वनडे 31 जनवरी को हैमिल्टन में होगा। सीरीज का अंतिम मैच तीन फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत वेलिंगटन में छह फरवरी को होगी जबकि सीरीज के अगले दो मैच आकलैंड और हैमिल्टन में क्रमश: आठ और 10 फरवरी को खेले जाएंगे। इसके अलावा भारतीय महिला टीम भी फरवरी की शुरुआत में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी जो उसी दिन खेले जाएंगे जिस दिन पुरुष टीम के मैच होंगे।भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड का दौरा वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

यहां देख सकते हैं लाइव मैच

भारत-न्यूजीलैंड मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

वनडे सीरीज और टी-20 सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 23 जनवरी, नेपियर

दूसरा वनडे: 26 जनवरी, माउंट मैन्गानुई

तीसरा वनडे: 28 जनवरी, माउंट मैन्गानुई

चौथा वनडे: 31 जनवरी, हैमिल्टन

पांचवा वनडे: 3 फरवरी, वेलिंग्टन

पहला टी20: 6 फरवरी, वेलिंग्टन

दूसरा टी20: 8 फरवरी, ऑकलैंड

तीसरा टी20: 10 फरवरी, हैमिल्टन