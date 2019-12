IPL Player Auction 2020, CSK, RR, MI, KKR, RCB, KXIP, SRH, DC Team 2020 Players List HIGHLIGHTS: कोलकाता में आईपीएल के 13वें सीजन के लिए गुरुवार को खिलाड़ियों की नीलामी की गई। इस नीलामी में जहां कुछ खिलाड़ी मालामाल हुए। कई युवा भारतीय क्रिकेटरों की किस्मत इस नीलामी ने बदल कर रख दी। 20 लाख के बेस प्राइज वाले कई खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने कई गुना दाम देकर खरीदा। इन खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल, प्रियम गर्ग, अनुज रावत, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मनोज तिवारी एक बार फिर अनसोल्ड रहे, वहीं ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान को भी कोई खरीददार नहीं मिला। यूसुफ पठान पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे, लेकिन टीम ने 2020 सीजन से पहले उन्हें टीम से रिलीज कर दिया था।

ऐसे में यूसुफ पठान एक बार फिर ऑक्शन में आ गए थे, लेकिन एक करोड़ के बेस प्राइज वाले पठान पर बोली नहीं लगी। नीलामी खत्म होने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज और यूसुफ के छोटे भाई इरफान पठान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। इरफान पठान ने ट्विटर पर लिखा, “एक छोटी सी असफलता आपके करियर को परिभाषित नहीं कर सकती है। आप एक असली मैच विजेता रहे हैं। लव यू ऑलवेज लाला।” पठान के इस बात से क्रिकेट फैंस भी सहमत नजर आए।

Small hiccups doesn’t define your career,you have been outstanding thru out. A real match winner. Love you always Lala @iamyusufpathan pic.twitter.com/h3tw3AjoGS — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 19, 2019

इरफान के इस ट्वीट पर फैंस ने सकारात्मक कमेंट किए। एक फैन ने लिखा, ‘यूसुफ पठान के नहीं बिकने से हैरान हूं। इस तरह के खिलाड़ी को कैसे कोई टीम अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगा।’ वहीं एक फैन ने लिखा, ‘यूसुफ भाई आप एक मैच विनर खिलाड़ी हो और मुझे उम्मीद है कि आप एक बार फिर दमदार तरीके से वापसी करोगे।’ इसके अलावा भी कई फैंस ने यूसुफ के नहीं बिकने पर फ्रेंचाइजियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

Bhai bahut sad hu jb yusuf bhai unsold hue to , ab IPL me maza nhi aayega aur unka ranji match bhi nhi show ho rha hai — Sharukh khan (@Sharukh26572307) December 19, 2019

2) In that game,i remember the target was about 270 280.. we were 8 wickets down below hundred runs.. he played a superb knock in that match and fought alone with Zaheer Khan..that partnership nearly took us home..superb innings that was.. — #dev12yuvi (@dev12yuvi) December 19, 2019

I think he made 95 in that game but that was a serious knock that almost won us the game. — Vishal Yadav (@VishalY44691113) December 19, 2019

Bad luck bro…. All the best for future — Boothula Ministers fan ikkada (@khasimpeeravali) December 19, 2019

Thanks for being part of Indian Cricket and Memories not yet over

Players never loose spirit to come back

Champion — amit srivastava (@amit_no10) December 20, 2019

I don’t understand how Yusuf Pathan is not part of any IPL team … — Manish Singh (@manish_s1) December 20, 2019

