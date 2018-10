Ind vs WI, India vs West Indies 2018: भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को शानदार जीत दर्ज कर टेस्ट सीरीद अपने नाम कर ली है। भारत ने इस मैच को बड़े ही आसानी के साथ 10 विकेट से अपने नाम किया। उप्पल स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गर्मी ज्यादा होने की वजह से खिलाड़ियों के लिए पूरे दिन मैदान पर जमे रहना आसान नहीं था। भारतीय टीम पहली पारी के दौरान शनिवार को 162 के स्कोर पर ही अपने चार अहम विकेट खो चुकी थी, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने ना सिर्फ टीम को संभाला बल्कि 56 रनों की बढ़त भी दिलाई। दोनों ही बल्लेबाज मैचट के दूसरे दिन काफी समय तक क्रीज पर जमे रहे। दिन का खेल खत्म होने के बाद रहाणे और टीम के कुछ खिलाड़ियों ने आइस बाथ का आनंद लिया। टीम के ट्रेनर शंकर बासु ने बीसीसीआई के ऑफिशियली बेवसाइट पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे और टीम के अन्य कुछ खिलाड़ी आइस बाथ लेते नजर आ रहे हैं।

Behind the scenes: Recovery, the ice bath way https://t.co/ktgbyjal4K

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) October 15, 2018