World Cup 2019, Afghanistan vs New Zealand Players List, Playing 11: यहां जानिए दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन।(फोटो- नरेंद्र)

World Cup 2019, Afghanistan vs New Zealand Afg vs NZ ODI Playing 11 Today Match, Squad, Players List LIVE Updates: अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को आईसीसी विश्व कप 2019 का 13वां मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला टांटन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम को उसके दोनों शुरुआती मुकाबले जीत मिली है, वहीं अफगानिस्तान की टीम को दोनों मैच में हार मिली है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए उसके अनुभवी विकेटकीपर अहमद शहजाद का घुटने की चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो जाना चिंता का विषय है। उनकी जगह टीम में 8 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज इकराम अली खिल को मौका दिया गया है। न्यूजीलैंड जहां मैच में तीसरी जीत की कोशिश में होगी वहीं, अफगानिस्तान इस विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी।

ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन:

अफगानिस्तान: इकराम अली खिल, हजरतउल्ला जाजाई, रहमत शाह, हश्मतउल्ला शाहिदी, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबुद्दीन नाइब, राशिद खान, दवलत जादरान, मुजीब उर रहमान और हामिद हसन।



न्यूजीलैंड: मार्टिन गुप्टिल, कॉलिन मुनरो, केन विलियम्सन (कप्तान), रॉस टेलर, टॉम लेथम, जिमी नीशान, कॉलिन डी ग्रांडहोमी, मिशेल सेंटनर, मैट हैनरी, लॉकी फर्ग्युसन और ट्रेंट बोल्ट।