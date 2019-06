Afghanistan vs New Zealand, Afg vs NZ Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Live Score Updates: आईसीसी विश्व कप-2019 में आज अफगानिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। न्यूजीलैंड ने इस विश्व कप में अपने दोनों मैच जीते चुकी है। वहीं डार्क हॉर्स का तमगा लेकर विश्व कप में आई अफगानिस्तान अपने शुरुआती दोनों में मात खा चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान जीत की तलाश में उतरेगी वहीं, न्यूजीलैंड जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।

अफगानिस्तान की टीम को मोहम्मद शाहजाद के चलते बड़ा झटका लगा है। शहजाद घुटने में चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर इकराम अली खिल को टीम में शामिल किया गया है। दूसरी ओर कीवी टीम में आज जिमी नीशम की वापसी हो सकती है। हालांकि टीम साउदी को पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा।यह मैच भारतीय समयानुसार मैच 6:00 बजे से शुरू होगा।