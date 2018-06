जख्मों पर नमक? हारे बांग्लादेशी क्रिकेटरों के सामने अफगान खिलाड़ियों ने किया नागिन डांस

स्पिनर राशिद खान की बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से अफगानिस्तान ने गुरुवार को तीसरे एवं आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को एक रन से हरा दिया और इसके साथ ही उसने सीरीज 3-0 से जीत ली। इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने जीत के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंत में जीत अफगानिस्तान के हाथों लगी। अंतिम गेंद तक मैच रोमांचक रहा, मैच खत्म होते ही अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस जश्न के दौरान उन्होंने मैदान पर जमकर नागिन डांस किया। निदास ट्रॉफी के दौरान इस डांस की शुरुआत बांग्लादेश की टीम ने ही किया था और अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने उनके हार पर इस डांस को कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बता दें कि अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 145 रन बनाये। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 144 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई।

इससे पहले अफगानिस्तानी टीम अच्छी शुरूआत का फायदा नहीं उठा सकी और बांग्लादेश के खिलाफ छह विकेट पर 145 रन का सम्मानजनक स्कोर ही बना सकी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने वाली टीम को मोहम्मद शहजाद (26 रन , तीन चौके और एक छक्का) और उस्मान गनी (19) ने मजबूत शुरूआत दी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिये 46 गेंद में 55 रन की भागीदारी निभायी। लेकिन इसके बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों ने लगातर ओवरों में दो झटके देकर विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया।

Afghanistan players trolling Bangladesh with the nagin dance after winning the T20I series 3-0 #AFGvBAN #Cricket pic.twitter.com/D2zX5qr2vG

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) June 7, 2018