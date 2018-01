अफगानिस्तान के इस बल्लेबाज ने तोड़ डाला डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड, पहले ही मैच में जड़ा था दोहरा शतक

13 जनवरी से न्‍यूजीलैंड में आयोजित होने वाले अंडर19 वर्ल्‍डकप में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इस बार पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। भारतीय युवाओं से क्रिकेट प्रशंसकों को एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। न्यूजीलैंड के 4 शहरों में खेले जाने वाला इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों में अफगानिस्तान के प्रदर्शन पर ज्यादातर क्रिकेट फैंस की निगाहें होंगी। इसके पीछे की वजह अफगानिस्तान के बल्लेबाज बहीर शाह हैं। बहीर शाह कुछ ही समय में क्रिकेट की दुनिया में काफी नाम कमाने में कामयाब रहे हैं। 18 साल के शाह ने हाल ही में डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सभी को हैरान कर दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वाधिक बल्लेबाजी औसत की बात होते ही सभी के जुबां पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का नाम आ जाता है। अफगानिस्तानी क्रिकेटर बहीर शाह ने बेहद ही कम समय में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

बहीर शाह ने घरेलू डेब्यू मैच में ही 256 रनों की नाबाद पारी खेलकर करियर की शानदार शुरुआत की। इसके बाद वह लगातार रन बनाते चले गए। वह अब तक 121.77 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। 256 रनों की नाबाद पारी खेलने के एक मैच बाद ही उन्होंने फिर दोनों पारियों में शतक जमाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।

Congrats to #SpeenGhar ‘s Baheer Mahboob, The #TopBatsman of #AbdaliFct2017.

His Amazing performance speaks for itself.#AfghanCricket pic.twitter.com/Y8BLIYgzxK

