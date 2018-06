India vs Aghanistan 1st Test Live Cricket Score Streaming: कप्तान अजिंक्य रहाणे 45 गेंद में 10 और चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर आउट हो गए।

India vs Afghanistan Live Cricket Score Streaming, Ind vs Afg Test Live Cricket Score Streaming at Hotstar Live Cricket, Star Sports 1, Star Sports 2 Live Cricket: अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट स्तर पर पदार्पण से पहले उसके स्पिनरों को लेकर जितनी तारीफें थीं वो सभी भारत के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच के पहले दिन तो गलत साबित हो गईं। भारतीय बल्लेबाजों ने इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार का अंत होने तक अफगानिस्तान के स्पिनरों को जम कर थकाया और रन भी बटोरे। हालांकि अफगानी गेंदबाजों ने दिन के आखिरी सत्र में वापसी करते हुए भारत के चार विकेट चटका दिए। मेजबान टीम ने दिन का अंत 78 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 347 रनों के साथ किया।

दिन का खेल खत्म होने तक हार्दिक पांड्या 10 और रविचंद्रन अश्विन सात रन बनाकर विकेट पर खड़े हुए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान की स्पिन तिगड़ी- राशिद खान, मुजीब उर रहमान और मोबम्मद नबी की जमकर धुनाई की उनके टेस्ट क्रिकेट में अनुभवहीन होने का फायदा उठाया।

यहां देखें भारत-अफगानिस्तान टेस्ट मैच का लाइव स्कोर…