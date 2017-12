एशेज सीरीज में गेंदबाजों का खौफ, VIDEO में देखें कैसे टूट रहे हेलमेट

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मैच के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। जब स्टुअर्ट ब्रॉड पारी का 32वां ओवर लेकर मैदान पर आए तो उस समय नाथन लायन बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी तो वहीं इंग्लैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक गेंद इतनी तेज डाल दी जो जाकर सीधा लायन के हेलमेट में लग गई। इसके बाद सभी खिलाड़ी लायन के पास आकर उनकी हालत जानने लगे। दूसरे छोर पर खड़े उनके साथी खिलाड़ी पीटर हैंड्सकॉम्ब भी बिना देर किए भागते हुए लायन के पास गए और उनका हाल चाल जाना। ब्रॉड की गेंद इतनी तेज थी कि लायन के हेलमेट का कुछ हिस्सा वहीं मैदान पर ही टूटकर गिर गया। बता दें कि एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी कुछ इस तरह का नाजारा देखने को मिला था।

दरअसल, जो रूट जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए थे तो उनके सामने मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। मिचेल स्टार्क ने जो रूट को तेज रफ्तार वाली बाउंसर फेंकी जो सीधे जो रूट के हेलमेट में जाकर टकरा गई। जिसके बाद लायन की तरह रूट के हेलमेट का कुछ हिस्सा भी टूट गया था। जो रूट मिचेल स्टार की इस गेंद को देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे।

Lyon cops a short one to the helmet off Broad’s bowling, but he’s all good to continue batting #Ashes pic.twitter.com/3uYhINh1Wh

— cricket.com.au (@CricketAus) December 5, 2017