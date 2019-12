पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी अब्दुल रज्जाक अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर दिए गए एक बयान के कारण वह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। रज्जाक ने बुमराह को बेबी बॉलर बताया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। क्रिकेट पाकिस्तान से बात करते हुए रज्जाक ने कहा था कि उन्होंने अपने समय में ग्लेन मैकग्रा और वसीम अकरम जैसे धुरंधर गेंदबाजों को खेला है, ऐसे में बुमराह उनके सामने एक बच्चे गेंदबाज हैं। जिनकी गेंदों पर वह आसानी से शॉट लगा सकते हैं। इस कमेंट के बाद से ही भारतीय क्रिकेट फैंस ने रज्जाक को सोशल मीडिया के जरिए उनकी बल्लेबाजी की याद दिला रहे हैं।

सौरभ नामक एक यूजर ने रज्जाक को लेकर लिखा, ‘आप मैकग्रा की बात करते हैं, आपने टेस्ट में मैकग्रा की 113 गेंदों में 20 रन बनाए थे, जिसमें दो दफा आउट हुए। वहीं वनडे में 35 गेंदों में आपके बल्ले से सिर्फ 39 रन निकले और तीन दफा आउट हुए। मुझे याद है कि आपने एक बार कहा था कि अहमद शहजाद सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं।’ वहीं एक यूजर ने कहा रज्जाक आप बस अपना रिटायरमेंट एंन्जॉयमेंट करिए।

वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘डियर अब्दुल रज्जाक आपकी बल्लेबाजी औसत तीनों फॉर्मेट में 30 से कम है और आप सोच रहे हैं कि आप जसप्रीत बुमराह को डोमिनेट कर देते।’ इसके अलावा भी दूसरे फैंस ने अलग-अलग तरीकों से रज्जाक पर अपनी भड़ास निकाली। बता दें कि चोट की समस्या के कारण मौजूदा वनडे और टी-20 सीरीज से जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर चल रहे हैं।

Dear Abdul Razzaq, Your batting average is less than 30 in every format of game and you are thinking that You can dominate JASPREET BUMRAH Enjoy Retirement. Don’t create problems for your youngster team by such statements #Bumrah #Razzaq

Abdul Razzaq says he dominated Glenn McGrath so Bumrah is baby bowler in front of him

Abdul Razzaq vs Glenn McGrath

Tests – 20 Runs, 113 balls, 2 Outs, 10 Avg

ODIs – 39 Runs, 35 balls, 3 Outs, 13 Avg

I remember he once said Ahmed Shahzad is more talented than Sachin & Virat

— Saurabh (@Boomrah_) December 4, 2019