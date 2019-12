IPL Player Auction 2020, CSK, RR, MI, KKR, RCB, KXIP, SRH, DC Team 2020 Players List HIGHLIGHTS: आईपीएल 2020 में ऑस्ट्रेलियाई तूफानी ओपनर बल्लेबाज एरोन फिंच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से खेलते दिखेंगे। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी ने गुरुवार को नीलामी में उन्हें 4.4 करोड़ रुपए में खरीदा। फिंच के लिए आरसीबी आईपीएल की 8वीं टीम है। वे आठ फ्रेंचाइजियों की ओर से खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी बनेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने एरोन फिंच से पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलने को लेकर एक सवाल पूछा था। उनके इस संवाद की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तब पेन ने फिंच से पूछा था, ‘तुम आईपीएल में लगभग सभी टीमों के लिए खेल चुके हो।’

इस पर फिंच ने कहा था, ‘आरसीबी को छोड़कर।’ इसके बाद फिर पेन ने पूछा, ‘उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं लिया, क्या विराट तुम्हें पसंद नहीं करते।’ तब फिंच ने कहा था, ‘मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मेरी टीम लगातार बदलती रहती है।’ एरोन फिंच पिछले साल वर्ल्ड कप के कारण आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं साल 2018 में वह पंजाब की ओर से आईपीएल खेलते नजर आए थे। हालांकि, इस दौरान उनका बल्ला ज्यादातर खामोश ही रहा था।

Aussie star Aaron Finch is off to @RCBTweets in the #IPLAuction2020. Let’s hope his new teammates like him pic.twitter.com/VGfUFfJffq

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 19, 2019