भज्जी और बुमराह की तरह गेंद फेंकती है यह लड़की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

टीम इंडिया के क्रिकेटर और कॉमेंटेटर हरभजन सिंह अपने स्पिन के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। असल में भज्जी अपने स्पिन अंदाज के लिए ही क्रिकेटप्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। जी हां, कई ऑफ स्पिनर भज्जी को अपना आदर्श मानते हैं। भज्जी भले ही मौजूदा समय में टीम इंडिया से बाहर चल रहे हों लेकिन सुर्खियों में वह हमेशा छाए रहते हैं। इन दिनों वह एक प्लेयर गर्ल के स्पिन अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, यह लड़की हूबहू भज्जी की तरह एक्शन गेंदबाजी कर रही है, जिसे आप नीचे दिए गए वीडियो भी देख सकते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह लड़की भज्जी के अंदाज में गेंदबाजी करती दिख रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

यह वीडियो भी उस लड़की ने खुद आकाश चोपड़ा को भेजा है। वीडियो के बैकग्राउंड में आकाश चोपड़ा ने अपनी जबरदस्त कॉमेंट्री का तड़का भी लगाया है। वह देसी अंदाज में इस लड़की की तारीफ में कॉमेंट्री कर रहे हैं, जिसे आप खुद सुन सकते हैं। वीडियो देख कई लोग इस लड़की की गेंदबाजी को बुमराज जैसा भी बता रहे हैं। लड़की की गेंदबाजी की काफी तारीफ हो रही है।

पीयूष कुमार तिवारी नाम के एक यजूर ने लिखा है, कि ‘इसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतारा दिया जाए एक और हैट्रिक लग जाएगी।’ आकाश ने भले ही इस गर्ल की गेंदबाजी को भज्जी की तरह बताया हो लेकिन ज्यादातर यूजर्स इसका आइडल जसप्रीत बुमराह बता रहे हैं। सभी कहा कहना है कि यह भज्जी कम बल्कि बुमराह का स्टाइल ज्यादा नजर आ रहा है। कुछ हरभजन और बुमराह का मिक्स स्टाइल बता रहे हैं।



Hey @harbhajan_singh, looks like you’re her inspiration….like a lot of other aspiring spinners in the country #AakashVani pic.twitter.com/Oy6IxV4Zdb

— Aakash Chopra (@cricketaakash) October 23, 2019