Ind vs Ban: भोंपू ले व्हीलचेयर पर मैच देखने पहुंचीं 87 साल की फैन, कहा- भारत ही जीतेगा वर्ल्ड कप

Bangladesh vs India, Match 40, World Cup 2019: बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के दौरान 87 साल की चारुलता नाम की महिला भारतीय टीम को चीयर करती नजर आई। कैमरामैन ने चारुलता की चीयर करती हुई कुछ तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। इस 87 साल की फैन की तस्वीर सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। चारुलता ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘मुझे यकीन है कि भारत इस बार भी वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। मैं भगवान से भारत की जीत की दुआ मांगती हूं। मेरी दुआएं टीम के साथ हमेशा रहती है। ये सभी खिलाड़ी मेरे बच्चों की तरह हैं। जब साल 1983 में कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप जीता था तो भी मैं स्टेडियम में उन्हें चीयर करने के लिए मौजूद थी। बता दें कि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के मौजूदा टूर्नामेंट के रिकॉर्ड चौथे शतक और लोकेश राहुल के साथ उनकी बड़ी शतकीय साझेदारी से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप लीग मैच में मंगलवार को नौ विकेट पर 314 रन बनाए।

रोहित ने 92 गेंद में पांच छक्कों और सात चौकों की मदद से 104 रन की पारी खेलने के अलावा साथी सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (77) के साथ पहले विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी की। ऋषभ पंत ने भी 48 रन की पारी खेली। रोहित का मौजूदा विश्व कप में यह चौथा शतक है और उन्होंने एक विश्व कप में सर्वाधिक चार शतक के श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा के रिकार्ड की बराबरी भी की। रोहित साथ ही मौजूदा टूर्नामेंट में 544 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए।

Well done camera man you have captured the amazing spirit this videos shows that age is just a number and She proves it with her enthusiasm#INDvBAN #hitman pic.twitter.com/2FhCXFQydk

— SHUBHAM PRAJAPATI (@Shubham_RSS_BJP) July 2, 2019