भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आज वर्ल्ड के टॉप गेंदबाजों में लिया जाता है। बुमराह अपनी गेंदबाजी से बड़े-बड़े दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट हासिल कर चुके हैं। साल 2013 में आईपीएल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बेहद कम समय में भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह का ऐक्शन दूसरे गेंदबाजों के मुकाबले काफी अलग है और उन्हें कॉपी करना बेहद मुश्किल है। इन दिनों सोशल मीडिया पर गेंदबाजी करते हुए पांच साल के एक बच्चे की तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। यह बच्चा पाकिस्तान का है और इसका गेंद फेंकने का ऐक्शन बिल्कुल बुमराह की तरह है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह बच्चा बुमराह की तरह गेंद फेंकने की नकल कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने बुमराह को टैग करते हुए लिखा, ” पाकिस्तान का यह बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है। वह आपकी तरह ही गेंदबाजी करना चाहता है। एशिया कप में इस बच्चे ने आपकी गेंदबाजी को काफी करीब से फॉलो किया है।”

साल 2016 में बुमराह को पहली बार इंटरनैशनल मैच खेलने का मौका मिला। इसके बाद से वह लगातार भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर बुमराह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बुमराह ने सवाल पूछने वाले यूजर को जवाब देते हुए लिखा, ”बचपन में मैं भी गेंदबाजों की कॉपी किया करता था, इस बच्चे को देखकर अपना बचपन याद आ गया। यह देखकर खुशी हुई कि लोग अब मेरी कॉपी कर रहे हैं।”

5 Years Old kid from pak is a big fan of You.. after watching you in the recently concluded Asia cup every time he tries to bowl like him.

Anyway, Happy Birthday @virendersehwag Sir pic.twitter.com/KC8ML3wUgt

