IPL 2018, CSK vs KKR: बीती रात (10 अप्रैल, 2018) एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स और दिनेश कार्तिक की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल मैच में कई चौंकाने वाले रिकॉर्ड बने। मंगलवार को दोनों टीमों के बीच खेले गए मैच में रिकॉर्ड 31 छक्के लगे। हालांकि, 31 छक्के मारने का रिकॉर्ड पिछले साल दिल्ली डेयरडेविल्स और गुजरात लायंस भी बना चुकी है। दूसरी तरफ, चेन्नई ने दो बार आईपीएल में 200 से अधिक रनों का पीछा कर जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। इस मामले में अब चेन्नई से आगे पंजाब है, जिसने तीन बार यह कारनामा किया है।

यह हैं कुछ रिकॉर्ड जो टीमों के बीच बने-

– अपनी 88 रनों की पारी में आंद्रे रसेल ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। उनकी पारी के दौरान छक्का और चौका मारने का अंतर 10 था। यानी रसेल ने चेन्नई के खिलाफ रिकॉर्ड 11 छक्के लगाए, जबकि महज एक चौका मारा।

– सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रसेल ने 88 रन बनाए, जो नॉटआउट रहे। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी के रूप में रसेल का आईपीएल इतिहास में यह रिकॉर्ड सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के नाम था, जिन्होंने इसी साल मुंबई के खिलाफ 68 रन बनाए। हालांकि, टी20 क्रिकेट इतिहास की बात करें तो यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी के नाम है, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 89 रन बनाए।

– 11 छक्के मारने के बाद भी 88 रन बनाने का यह सबसे छोटा स्कोर अब रसेल के नाम हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रॉस व्हाइटले के नाम था, जिन्होंने यॉर्कशायर के खिलाफ 2015 में 11 छक्के मारने के बाद भी 91 रन बनाए थे।

– चेन्नई के ड्वेन ब्रावो आईपीएल में अभी तक 107 छक्के खा चुके हैं, जो आईपीएल में रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड प्रवीण कुमार (104) के नाम था।

– 203 रन बनाकर जीत हासिल कर कोलकाता के खिलाफ चेन्नई ने रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले पंजाब ने कोलकाता के खिलाफ साल 2010 में 201 रनों का पीछा कर जीत हासिल की थी।

31 sixes tonight equal the record of most sixes in an IPL match. The Gujarat Lions- Delhi Daredevils match at Delhi in 2017 had also seen 31 sixes.#CSKvKKR #IPL2018

— Rajneesh Gupta (@rgcricket) April 10, 2018