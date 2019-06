World Cup 2019: वर्ल्ड कप में अबतक 3 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकला। गुरुवार (13 जून 2019) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। क्रिकेट के फैंस मैच रद्द होने पर बेहद निराश हुए। इसी दौरान नॉटिंघम में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय ऑलराउंडर केधार जाधव बादलों से न बरसने की गुजारिश करते नजर आए।

उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें केदार बादलों से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। नॉटिंघम में बारिश के बीच जाधव वीडियो में कहते हैं कि बादल तू यहां मत बरत तू यहां से महाराष्ट्र जा। तेरी वहां ज्यादा जरूरत है।’

बता दें कि जाधव महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक रखते हैं। महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से बारिश नहीं हुई है। बारिश की वजह से राज्य के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

Haha Kedar Jadhav asking rains from England to shift to Maharashtra #INDvNZ #CWC19 pic.twitter.com/ZcdoKcypkT

— Saurabh (@Boomrah_) June 13, 2019