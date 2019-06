World Cup 2019: बुधवार को खेले गए अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत से शुरुआत की। इस मैच में भारतीय टीम की जीत के नायक रोहित शर्मा और यजुवेंद्र चहल रहे। रोहित ने जहां मैच में शानदार शतक जड़ा, वहीं यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका के मध्य क्रम की कमर तोड़ दी। रोहित के अलावा एमएस धोनी ने भी टीम की जीत में अपना योगदान दिया और 34 रन की पारी खेलने के अलावा अफ्रीकी बल्लेबाज एंडिले फेलुकवायो को शानदार तरीके से स्टंप भी किया। हालांकि धोनी मैच के दौरान अपने कीपिंग गलव्स को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। खासकर सोशल मीडिया पर तो इसे लेकर खूब ट्वीट हुए।

बता दें कि मैच के दौरान विकेट कीपिंग करते हुए एमएस धोनी ने जो गलव्स पहने हुए थे, उन पर भारतीय पैरा स्पेशल फोर्सेस का प्रतीक चिन्ह ‘बलिदान’ बना हुआ था। धोनी ने ऐसा भारतीय सेना के प्रति सम्मान जताने के उद्देश्य से किया। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर धोनी की खूब तारीफ हो रही है। धोनी को भारतीय सेना में ऑनेररी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से नवाजा गया है। इसके लिए धोनी ने भारतीय सेना की पैरा रेजीमेंट में कुछ समय के लिए ट्रेनिंग भी की थी। यही वजह है कि धोनी, इससे पहले भी कई बार भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान जता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी धोनी समेत पूरी भारतीय टीम आर्मी कैप पहने दिखाई दी थी। भारतीय टीम ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ऐसा किया था।

That’s the regimental dagger insignia of the Indian Para Special Forces on Dhoni’s gloves: pic.twitter.com/YKoA5Az54o

Also called the Balidaan (‘sacrifice’) badge, it appears to be officially printed/embroidered on @msdhoni’s @sg_cricket gloves. #INDvSA pic.twitter.com/ld0fNKh3Ho

