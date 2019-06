World Cup 2019, Ind vs Pak: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस वर्ल्डकप में अपनी बैटिंग के साथ ही मैदान पर अपने व्यवहार के लिए भी लोगों की काफी तारीफ बटोर रहे हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान ने अपनी बैटिंग से इतर एक बार फिर से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा।

दरअसल मैच में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वहाब रियाज बॉलिंग के दौरान फिसलकर गिर गए। इस पर भारतीय कप्तान ने खेल भावना दिखाते हुए न सिर्फ वहाब के पास गए बल्कि उनकी पीठ पर हाथ रख उनका हाल भी पूछा। विराट के इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं।

इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस हारकर बैटिंग करने का फैसला लिया था। टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 337 रनों का लक्ष्य दिया था। वर्षा से पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 89 रन से यह मैच हार गया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ते हुए 140 रनों की पारी खेली।

Virat Kohli is such a gentleman. The sportsmanship he displayed is reflection of his grandeur.

He knew he edged it and therefore walked off instead of waiting for umpire’s decision. Patted Wahab when he fell. He has won a million more fans!

How can anyone hate him?#INDvPAK

— Zia Ur Rehman (@09ee97) June 16, 2019