आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रविवार को खेले गए मैच में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 31 रनों से शिकस्त दे दी। भारत की इस हार से जितना झटका भारतीय फैंस को लगा, उससे ज्यादा झटका पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस को लगा है। दरअसल इंग्लैंड की जीत के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के आसार कमजोर हो गए हैं। अब पाकिस्तान को बांग्लादेश से हर हाल में जीतना होगा, साथ ही न्यूजीलैंड को भी इंग्लैंड की हराना होगा, तभी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। वहीं भारतीय टीम की हार से कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नाराज हो गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने तो ट्वीट कर भारतीय टीम की खेल भावना पर ही सवाल उठा दिए हैं। हालांकि भारतीय यूजर्स ने भी वकार यूनिस के ट्वीट पर जवाब देते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली है।

दरअसल वकार यूनिस ने ट्वीट कर लिखा कि “आप जीवन में जो करते हैं, उससे पता चलता है कि आप कौन हैं…मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाता है या नहीं, लेकिन एक चीज पक्की है…..कुछ चैंपियंस की खेल भावना की आज परीक्षा थी और वो उसमें बुरी तरह फेल हुए हैं।” अपने इस ट्वीट के साथ वकार यूनिस ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टैग लगाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूनिस का इशारा रविवार को खेले गए मैच में भारतीय टीम की हार की तरफ था। वकार यूनिस द्वारा इस तरह भारतीय टीम पर आरोप लगाना भारतीय फैंस को रास नहीं आया और उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए वकार यूनिस को निशाने पर ले लिया। एक यूजर ने वकार के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि ‘हम इंग्लैंड से उसी तरह लड़े, जिस तरह से तुम आतंकवाद से लड़ते हो।’

It’s not who you are.. What you do in life defines who you are.. Me not bothered if Pakistan gets to the semis or not but one thing is for sure.. Sportsmanship of few Champions got tested and they failed badly #INDvsEND #CWC2019

