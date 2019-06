पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में भारतीय टीम का समर्थन किया है। अख्तर का कहना है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी तरह मात दे जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड का मनोबल तोड़ा था अब बारी भारत की है। उसे ऑस्ट्रेलिया का मनोबल तोड़ना होगा। शोएब ने कहा कि इंडिया यदि रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो यह टूर्नामेंट पूरी तरह से खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार है… भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए तैयार हैं।

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को पिछले मैच में भागते हुए देखा। ग्लेन मैक्सवैल पूरी तरह से पिछले मैच में एक्सपोज हुए थे। उन्होंने कहा कि बुमराह भारतीय आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत यदि भुवनेश्वर कुमार की जगह मोहम्मद शमी को भी खिलाता है तो यह एक सिंपल चॉइस होगी।

शोएब ने कहा कि कुलदीप यादव, केदार जाधव और युजवेंद्र चहल भारत की तरफ से टर्निंग प्वाइंट साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच में जीतने की संभावना अधिक है। अख्तर ने कहा कि भारत का गेंदबाजी आक्रमण बहुत बेहतर है। उनके पास तेज आक्रमण है और साथ ही स्पिन आक्रमण भी मजबूत है।

India will crush Australia in tomorrow’s match. Here is what I think about.

