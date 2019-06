क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने ओपनिंग मैच से पहले भारतीय टीम ने जमकर मस्ती और घुमाई-फिराई की। कप्तान विराट कोहली की सेना इस बीच ब्रिटेन के जंगलों में भी गई, जहां पूरी टीम ने बढ़-चढ़ कई मजेदार एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। इनमें पेंटबॉल गेम भी शामिल रहा। कोहली एंड कंपनी ने उस दौरान सेना वाली वर्दी पहन रखी थी, जबकि उनके हाथों में बंदूकें थीं। वे उस दौरान दूसरी टीम को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे थे।

घटना से जुड़ा एक वीडिया भी हाल ही में सामने आया है, जो कि बीसीसीआई ने जारी किया है। क्लिप में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी इस गेम के बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे थे। बता दें कि भारत का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होना है। यह मैच कल यानी कि पांच जून, 2019 को दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा।

क्लिप में युजवेंद्र चहल ने इस बारे में बताया, “हम लोग यहां टीम एक्टिविटी यानी कि पेंटबॉल के लिए आए। जंगल के बीचो-बीच हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि हम सचमुच में गोलियां चला रहे हैं। छोटे राउंड के बाद हमें दूसरों के बंकर कब्जाने थे, उसमें विजयी टीम (हमारी टीम) को नीला पट्टा दिया गया।” आगे कुलदीप यादव ने भी इस बारे में अपना अनुभव शेयर किया। कहा, “काफी अच्छा रहा। यह मेरा पहला अनुभव था…बढ़िया रहा।” देखें, वीडियोः

