ICC World Cup 2019: वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट फैंस हो या फिर पाकिस्तानी फैंस सभी को हरी और नीली जर्सी के बीच मुकबाले का इंतजार रहता है। भारत और पाक के बीच 16 जून को भिडंत होगी। दोनों ही देश इसके लिए बेहद उत्साहित हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे भारतीय फैंस नाराज हैं।

महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीवी पर एक बेढंगा ऐड आया है जिसमें भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जैसे एक शख्स को दिखाया गया है। अभिनंदन बीते फरवरी महीने में पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने के बाद पाक सीमा में जा पहुंचे थे। जिसके बाद उन्हें वहां की आर्मी ने हिरासत में ले लिया था।

Jazz TV ने मैच से पहले अपने ऐड में अभिनंदन की तरह दिखने वाले एक शख्स से मिमिकरी करवाई है। ऐड में मिमिकरी करने वाले शख्स लंबी-लंबी मूंछों के साथ नजर आ रहा है ठीक वैसा ही जैसे अभिनंदन की मूंछे हैं। ऐड में एक्टिंग करने वाले शख्स से कई सवाल पूछे जाते हैं ठीक उसी अंदाज में जैसे हिरासत में अभिनंदन वर्तमान से पूछे गए थे। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

ऐड में उसी सीक्वेंस के आधार पर भारतीय विंग कमांडर का मजाक बनाया गया है। अभिनंदन के ऑरिजनल वीडियो में वह हाथ में चाय का कप लेकर पाक सेना के अधिकारियों के जवाब देते हुए नजर आए थे। ठीक वैसे ही इस ऐड में भी किया गया है।

एक्टिंग करने वाले शख्स ने हाथ में कप लिया हुआ है और उससे सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। शख्स से सवाल पूछा जाता है कि भारत-पाक के बीच होने वाले मैच में इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेइंग इलेवन क्या है? इसका जवाब वह शख्स देता है। लेकिन जैसे ही सवाल पूरे होते हैं वह कप लेकर जा रहा होता है लेकिन बैकग्राउंड साउंड के जरिए उसे रोक लिया जाता है। और कहा जाता है एक सेकेंड रुको, कप कहां लेकर जा रहे हो? यहां कप का मतलब वर्ल्ड कप ट्रॉफी से है।

Jazz TV advt on #CWC19 takes the Indo-Pak air duel to new level. It uses the air duel over Nowshera and Wing Co Abhinandan Varthaman’s issue as a prop. @IAF_MCC @thetribunechd @SpokespersonMoD @DefenceMinIndia pic.twitter.com/30v4H6MOpU

— Ajay Banerjee (@ajaynewsman) June 11, 2019