ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के खिलाफ अपने मैच से पहले 8 जून को प्रेक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर का एक शॉट भारतीय मूल के नेट बॉलर जयकिशन पलहा के सिर पर लग गया था। शॉट लगने से जयकिशन जमीन पर गिर गए थे।

इसके बाद वॉर्नर ने सहृदयता का प्रदर्शन करते हुए 15 जून को ओवल के केनिंगटन में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच से पहले जयकिशन के अपने सिग्नेचर वाली टीशर्ट गिफ्ट के रूप में भेंट की। इससे पहले प्रैक्टिस सेशन में शॉट लगने के बाद जयकिशन को अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद उसका सिटी स्कैन कराया गया।

इसमें साफ हो गया कि जयकिशन को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जयकिशन को चोट लगने के बाद वॉर्नर काफी परेशान हो गए। इस घटना के बाद वॉर्नर नेट प्रैक्टिस छोड़ कर चले गए थे। उस समय ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने कहा था कि इस घटना से डेविड वास्तव में काफी दुखी हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिक्स ने ग्राउंड पर बेहतर काम किया।

David Warner presented Jaykishan Plaha, a net bowler who was struck by a ball during a recent training session, with a signed Australian shirt before the start of play today pic.twitter.com/4Pe6rNobo9

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 15, 2019