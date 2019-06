भारत के साथ हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज खान पूरे मैच के दौरान चर्चा का केंद्र बने थे। पाकिस्तान को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से एक बार फिर वर्ल्ड कप मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने यह मुकाबला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 89 रनों से जीत लिया।

इससे पहले फील्ड पर निर्णय के लिए उन्हें चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान पाकिस्तान कप्तान सरफराज खान जम्हाई लेते नजर आए। लोगों ने सरफराज को उनकी इस हरकत पर खूब ट्रोल किया। पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने अपनी टीम की खूब आलोचना की।

सरफराज के जम्हाई लेने का मोमेंट बारिश का बाद खेल शुरू होने के तुरंत बाद कैमरे में कैद हो गया। उस समय भारतीय पारी के 4 ओवर बचे हुए थे। बारिश से पहले भारत ने 4 विकेट खोकर 305 रन बना लिए थे।

यूजर्स ने कहा कि यह इस धरती पर खेलने वाले सबसे जुनूनी क्रिकेटर हैं। इनमें विपरीत परिस्थितियों में भी जम्हाई लेने की क्षमता है। जम्हाई लेते समय वह भारत को हराने के सपने देख रहे थे।

That yawn by Sarfaraz is the gap between the quality of both teams today. #INDvsPAK #CWC19 #KingKohli@SarfarazA_54 @imVkohli pic.twitter.com/593dDJYyFJ

— Mangalam Maloo (@blitzkreigm) June 16, 2019