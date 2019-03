देशभर में होली का त्योहार आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आम लोगों के अलावा देश की नामी हस्तियां भी होली मना रही हैं, जिसमें नेता से लेकर अभिनेता सभी लोग शामिल हैं। होली के इस खास मौके पर क्रिकेटर्स भी कहां पीछे रहने वाले थे। विराट कोहली, सुरेश रैना, शिखर धवन जैसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटर्स ने भी अपने प्रशंसकों को होली की बधाईयां दी

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर देशवासियों को होली की बधाई दी। कोहली ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह होली के रंगो में सराबोर नजर आए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “सभी को होली को शुभकामनाएं।” इस वीडियो में कोहली ईयरफोन कंपनी का विज्ञापन करते भी नजर आए।

Happy Holi to everyone! Let’s celebrate the vibrant hues, the beautiful relationships and the joyous laughter. Here’s a glimpse of my Holi with some of my friends at @MuveAcoustics #Holi2019 #MuveAcoustics #MajorFrenzyFeels

pic.twitter.com/N1XfnZ1y91

