क्रिकेट मैच के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि खिलाड़ी और अंपायर्स अचानक मैदान पर लेट जाते हैं। इसकी बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उत्तरप्रदेश के उन्नाव से गुरुवार सुबह एक दुखद खबर सामने आई। एक अंडर 13 घरेलू क्रिकेट लीग के दौरान बीच मैच में मैदान पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इसमें मैच में अंपायरिंग कर रहे 65 वर्षीय मानिक गुप्ता की मौत भी हो गई।

इस हमले में उनके साथी अंपायर जगदीश शर्मा और कई क्रिकेटर भी बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का इलाज कानपुर स्थित हैलेट अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक उन्नाव के शुक्लागंज स्थित सप्रू ग्राउंड में KDMA लीग का एक मैच खेला जा रहा था। इस मैच में मानिक गुप्ता और जगदीश शर्मा अंपायर थे।

यह मैच YMCC और पैरामाउंट के बीच था। इसी मैच में अचानक मधुमक्खियों का हमला हुआ। दोनों अंपायर सफेद कपड़ों में थे तो मधुमक्खियों का जत्था 10 मिनट तक दोनों के आसपास रहा। वहीं कई खिलाड़ी भी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए।

इसके बाद घायल अंपायर्स और खिलाड़ियों को शुक्लागंज के लाला लाजपत राय हॉस्पिटल और फिर कानपुर के लक्ष्मिपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने मानिक गुप्ता को मृत घोषित किया।

अंपायर मानिक गुप्ता (सोर्स- सोशल मीडिया)

KCA चेयरमैन ने भी जताया शोक

मानिक गुप्ता 30 साल से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) के अंपायरिंग पैनल का हिस्सा थे। मानिक गुप्ता के निधन पर केसीए के चेयरमैन संजय कपूर ने भी शोक व्यक्त किया।

उन्होंने कहा,”केसीए के सीनियर अंपायर (मानिक गुप्ता) पूरी तरह खेल के लिए समर्पित रहते थे। केसीए परिवार इस दुख की घड़ी में उनके दुखी परिवार के साथ खड़ा है। हर संभव मदद उनके परिवार को पहुंचाई जाएगी।”

यह भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव ने तोड़ दिया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, T20I में बने भारत के नंबर 1 कप्तान

यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में माजे बर्तन, कप्तान बोले- झूठ पर झूठ बोलता रहा फेडरेशन