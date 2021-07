ताश के पत्तों की तरह बिखरी भारतीय टीम, द्रविड़ की तस्वीर शेयर कर दिग्गज बल्लेबाज ने ली फिरकी, क्रुणाल पांड्या पर फूटा लोगों का गुस्सा

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आखिरी टी20 मुक़ाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया। लेग स्पिनर वाहिंदु हसरंगा की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका ने यहां कम स्कोर वाले टी20 मैच में भारत को 33 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली।

इस मैच में भारतीय टीम की युवा बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जिसके बाद सोशल मीडिया में यूजर्स नाराज़ हो गए और टीम को बुरी तरह ट्रोल करने लगे। इसी बीच पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफ़र ने भी कोच राहुल द्रविड़ की एक तस्वीर ट्वीट कर टीम इंडिया की फिरकी ली है। वसीम ने एक एड वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा “आज द्रविड़ का मूड ऐसा होगा।” यह स्क्रीनशॉट उस एड का है जिसमें द्रविड़ सड़क पर लोगों पर नाराज़ होते दिखाई देते हैं।

First Man of the Series award for Krunal Pandya. Great performance at the early stage of his career. #INDvsSL2021 #KrunalPandya pic.twitter.com/qvXQiPnkNq

— Ashish Patil (@ashish_ko21) July 29, 2021