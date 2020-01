भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या नए साल के मौके पर एक वीडियो शेयर कर अपनी सगाई की जानकारी दी। पंड्या ने मॉडल नताशा स्टानोविक के साथ का एक वीडियो शेयर कर इस बात तो सार्वजनिक की। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा किया। इंटस्टाग्राम पर फोटो अपलोड होते ही फैंस ने दोनों को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। फैंस के अलावा क्रिकेटर्स और मनोरंजन जगत के लोगों ने भी दोनों को भविष्य की शुभकामनाएं दीं। वहीं कुछ फैन ने दोनों की तस्वीर को ट्रोल भी कर दिया। डीजे वाले बाबू गाना से अपनी पहचना बनाने वाली नताशा स्टानोविक को हाल ही में बॉलीवुड फिल्म ‘द बॉडी’ में देखा गया था। नताशा ने शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। बिग बॉस के सीजन 8 में नताशा नजर आई थीं।

हार्दिक पंड्या और नताशा के बीच अफेयर की खबरें पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी। इन दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया जाता रहा है। ऐसे में दोनों की शादी की खबरें भी खूब आ रही थी। नए साल पर हार्दिक पंड्या ने अपने इस रिश्ते को नया नाम देकर इस पर मुहर लगाने का काम किया। बता दें कि हार्दिक पंड्या इन दिनों क्रिकेट से दूर हैं और वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस महीने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में पंड्या को टीम में जगह नहीं मिली है।

#HardikPandya From “Dj Wala Babu” to “coffee Wala Babu” her journey was awesome pic.twitter.com/WOtdNjGoLu

वहीं कुछ फैंस पंड्या की इस तस्वीर को ट्रोल भी कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ‘डीजे वाले बाबू से मिले कॉफी वाले बाबू।’ दरअसल, हार्दिक पंड्या को ‘कॉफी विद करण शो’ के दौरान महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। पंड्या के साथ इस शो में केएल राहुल भी मौजूद थे और महिलाओं पर की गई गलत टिप्पणियों के कारण दोनों पर कुछ समय के लिए बैन भी लगाया गया था।

DON’T LOOSE HOPE! WE ARE NOT UGLY, WE ARE JUST POOR #HardikPandya pic.twitter.com/5VY8NpSr9c

– Lasith Malinga

– #HardikPandya

– Vinod Kambli

– Shimron Hetmyer

All of them of prove ONLY ONE FACT.

GIRLS are worst when it comes to selecting life partner.

HENCE, GIRLS SHOULD DO ARRANGED MARRIAGE WITH ABLE GUIDANCE OF THEIR PARENTS. pic.twitter.com/OtjKUi58Sd

— काणिया #HappyNewYear (@Kanatunga) January 1, 2020