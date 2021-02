रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन शानदार शतक लगाया। इस मैच से करीब एक साल बाद मैदान पर दर्शकों की वापसी हुई। कोरोना महामारी के चलते भारतीय क्रिकेट फैंस मैदान से दूर थे। अब चेन्नई का मैदान और महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा न हो ऐसा संभव नहीं। टेस्ट मैच के पहले रोहित ने जहां क्रीज पर शतक लगाया, वहीं स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) छाए रहे।

कोरोना महामारी ने खेलों से दर्शकों को दूर करके मानों उनकी संजीवनी ही छीन ली थी, लेकिन शनिवार को चेपॉक स्टेडियम पर दर्शकों के लौटते ही चिर परिचित उत्साह और क्रिकेट को लेकर दीवानगी की बानगी साफ देखने को मिली, जब निराशा और नकारात्मकता में बीते पिछले दौर को भुलाकर वे रोहित शर्मा के शॉट्स पर उछलते नजर आए। करीब चौदह से पंद्रह हजार दर्शकों की मौजूदगी ने मैदान का माहौल ही बदल दिया था। किसी ने अपने ‘थाला’ महेंद्र सिंह धोनी की सात नंबर की चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहन रखी थी। कुछ फैंस एक बैनर लिए हुए थे। उस पर लिखा था, ‘प्रिय धोनी, हर चीज के लिए धन्यवाद। हमें आपकी कमी खल रही है। इंडिया, ‘थाला’ हमेशा के लिए।’ दूसरी ओर कुछ अन्य लोग एक बैनर थामे थे। उस पर लिखा था, ‘चेपॉक मिस यू, एमएस धोनी।’

मैच के दौरान भारतीय टीम की ‘प्रशंसक सेना’ ‘भारत आर्मी’ भी स्टेडियम में मौजूद थी। इन लोगों में से किसी ने हाथ में ‘भारत आर्मी’ का बैनर थाम रखा था। किसी ने मास्क पहन रखा था तो किसी ने नहीं। तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिये 50 फीसदी दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी है। एस श्रीराम रोहित शर्मा के प्रशंसक हैं लेकिन आईपीएल में वह चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की दुआ करते हैं।

Chepauk has come alive courtesy you #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/QVYISf40O1

It’s good to have you back #TeamIndia fans

इंग्लैंड के खिलाफ वह खास तौर पर रोहित की बल्लेबाजी देखने पहुंचे और यह इसलिये भी खास था क्योंकि रोहित चेन्नई में अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। श्रीराम ने कहा, ‘रोहित को टेस्ट खेलते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी बल्लेबाजी देखने का अलग ही मजा है। दर्शकों से ‘रोहित रोहित’ सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। दर्शकों के बिना क्रिकेट का कोई मजा ही नहीं।’

Doesn’t matter whether he plays or not; His Craze and Aura is unmatched

MS Dhoni fans spotted in today’s match at #INDvENG match in #ChepaukStadium #MSDhoni | @msdhoni | #WhistlePodu #TeamIndia pic.twitter.com/vD2Z3nD2g8

— Movie_Cricket Buff (@urstrulyaadi) February 13, 2021