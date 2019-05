England team Instagram page: इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर की बदली हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने फैंस को पहचानने की चुनौती दी है। मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों की तस्वीर ‘जेंडर फिल्टर’ के प्रयोग से बदल दी गई है। इन तस्वीरों में उन्हें लड़की का लुक दिया गया है। इस तस्वीर को ईसीबी ने अपने ऑफिशयली इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर फैंस के सामने इन्हें पहचानने की चुनौती रखी है। इन तस्वीरों में कप्तान इयोन मॉर्गन, जो रूट, जेसन रॉय और क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। एक तस्वीर में संख्या के हिसाब से छह खिलाड़ियों को जगह दी गई है और नीचे 6 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें इन खिलाड़ियों के नाम को भरने को कहा गया है। इन खिलाड़ियों में सबसे पहली तस्वीर जो रूट की है, वहीं नंबर दो पर जेसन रॉय मौजूद हैं। जबकि कप्तान इयोन मॉर्गन नंबर तीन पर हैं और मार्क वुड, बेन स्टोक्स नंबर चार और पांच पर मौजूद हैं। आखिरी में क्रिस वोक्स को जगह दी गई है।

इस तस्वीर में फैंस के भी मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ‘इन्हें देखने के बाद मुझे इन सभी से प्यार हो गया है।’ इसी तरह दूसरे फैंस भी फोटो पर लगातार अपनी राय दे रहे हैं। बता दें कि इन तस्वीरों पर स्नैपचैट का नया जेंडर स्वाइप फिल्टर का उपयोग किया गया है। ये फिल्टर मेल यूजर की फीमेल जैसे दिखाता है तो वहीं फीमेल यूजर की मेल जैसे दिखने वाली फोटो दिखाता है।

The lads have been having fun with the new Snapchat filter!

Guess Who? pic.twitter.com/p3ED8a91YW

— England Cricket (@englandcricket) May 13, 2019