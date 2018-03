वॉर्नर से बदलसलूकी पर भड़की ऑस्ट्रेलिया, कोच बोले- घरवालों को भी दी जा रहीं गालियां, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वॉर्नर दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक से बहस के बाद अब एक बार फिर से वॉर्नर एक विवाद के केन्द्र में आ गए हैं। दरअसल केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में डेविड वॉर्नर जब आउट होकर पेवेलियन लौट रहे थे, तभी एक दर्शक उन्हें गालियां देते दिखाई दिया। इस दौरान वॉर्नर भी उससे कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वॉर्नर ड्रेसिंग रुम में चले गए। लेकिन इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने कड़ी नाराजगी जतायी है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस घटना की शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए ऑस्ट्रेलियन कोच डेरन लेहमन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह शर्मनाक बात है। यहां विभिन्न खिलाड़ियों को और उनके परिवार वालों को गालियां, निजी बातें कही जा रही हैं। ऐसा दुनिया के किसी भी क्रिकेट मैदान पर नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेहमन ने कहा कि दर्शकों द्वारा मजाक चलता है, लेकिन यहां दर्शक सीमा से बाहर जा रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को इस घटना की शिकायत की है, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यह गलत है।

Old mate asking David Warner to move his feet against fast bowler. #SAvAUS pic.twitter.com/SvTWbbhpCO

— Waѕiyullah Budye (@WasiyullahB) March 23, 2018