चर्चित कमेंटेटर और अपनी क्रिकेट की समझ का पूरी दुनिया में लोहा मनवाने वाले हर्षा भोगले अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। अपने इसी अंदाज के चलते एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं। देश में चल रहे नागरिकता संशोधन विधेयक पर हर्षा ने अपनी राय रखी थी। उन्होंने फेसबुक एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि युवा भारत अब हमसे कुछ कह रहा है, वो हमें बताना चाह रहा है कि वो क्या बनना चाहता है और क्या नहीं बनना चाहता है।

उनकी इस पोस्ट पर तमाम तरह के कमेंट आए हैं। उन्हें फेसबुक और ट्विटर पर काफी लोगों ने सराहा तो कई लोग उनके इस पोस्ट के लिए हर्षा को ट्रोल भी कर रहे हैं। इसी बीच एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार डेनिस फ्रीडमैन ने हर्षा की तारीफ करते हुए भारत पर कुछ ऐसे कमेंट्स किए, जो भोगले को पसंद नहीं आया। फिर क्या था। भारतीय कमेंटेटर ने अपना पक्ष साफ करते हुए देश के समर्थन में उतर आए।

#HarshaBhogle Harsha Bhogle’s Facebook post is what every cricketer and citizen needs to read & share!

Read this if nothing else today!

Hope the Sachin’s, the Ganguly’s, the Dravids, the Dhonis & the Virat’s speak up!

Zabbardast likhe bade bhai @bhogleharsha pic.twitter.com/QZztNZvgQ5

— Harsha Einstein (@DesiPoliticks) December 25, 2019