CPL 2023: 140 किलो के रहकीम कॉर्नवाल दौड़कर नहीं ले पाए रन, पावरप्ले में ही पवेलियन लौटी बारबाडोस रॉयल्स की आधी टीम; देखें Video

Caribbean Premier League 2023, Saint Lucia Kings vs Barbados Royals: कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपने पहले मैच में बारबाडोस रॉयल्स ने पहली ही गेंद पर ओपनर रहकीम कॉर्नवाल का विकेट गंवा दिया।

सेंट लूसिया किंग्स के मैथ्यू फोर्डे ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए (बाएं)। सेंट लूसिया किंग्स ने बारबाडोस रॉयल्स को 54 रन से हराया। रहकीम कॉर्नवाल पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए (दाएं)। (सोर्स- इंस्टाग्राम/@cplt20)

कैरेबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League) 2023 के दूसरे मैच में सेंट लूसिया किंग्स ने बारबाडोस रॉयल्स को 54 रन से हराया। सेंट लूसिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उसने 20 ओवर में 6 विकेट पर 201 रन का स्कोर खड़ा किया। सेंट लूसिया किंग्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में तीसरी बार 200 रन का आंकड़ा पार किया। सेंट लूसिया किंग्स ने इससे पहले 4 सितंबर 2021 को सेंट कीट्स एंड नेविस पैट्रियट्स (St Kitts and Nevis Patriots) के खिलाफ 20 ओवर में 2 विकेट पर 224 रन बनाए थे। सेंट लूसिया किंग्स ने उसी सीजन 14 सितंबर को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में 20 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन का स्कोर बनाया था। सेंट लूसिया किंग्स (St Lucia Kings) में ग्रोस आइलेट (Gros Islet) स्थित डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Daren Sammy National Cricket Stadium) में 17 अगस्त 2023 की रात खेले गए मैच में बारबाडोस रॉयल्स (Barbados Royals) की शुरुआत खराब रही। उसने पहली ही गेंद पर ओपनर रहकीम कॉर्नवाल का विकेट गंवा दिया। रहकीम कॉर्नवाल रन आउट हुए। वह दौड़कर एक रन भी नहीं बना पाए। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) ने इंस्टाग्राम पर उनके रन आउट होने का वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह दौड़कर नहीं बल्कि चहलकदमी करते हुए रन पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। नीचे वीडियो में आप भी रहकीम कॉर्नवाल को विकेट के बीच चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं। View this post on Instagram A post shared by CPL T20 (@cplt20) @cplt20 ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘आज रात रहकीम कॉर्नवाल का रन आउट होना बेटबार्टर मैजिक मूमेंट रहा, जिसने सेंट लूसिया किंग्स को पावरप्ले में शानदार बढ़त दिला दी।’ रहकीम कॉर्नवाल के बाद पारी की तीसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स को मैथ्यू फोर्डे ने बोल्ड कर दिया। मैथ्यू फोर्डे ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर केविन विकम (Kevin Wickham) की भी गिल्लियां बिखेर दीं। बारबाडोस रॉयल्स ने पावरप्ले (शुरुआती 6 ओवर) में 49 रन के भीतर 5 विकेट गंवा दिए थे। रहकीम कार्नवाल, केविन विकम और कप्तान रोवमैन पॉवेल भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद नईम यंग (Nyeem Young) ने पारी को संवारा। नईम यंग ने एक चौके और 4 छक्के की मदद से 39 गेंद में 48 रन बनाए। दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जोशुआ बिशप भी 8 गेंद में 13 रन बनाने में सफल रहे। सेंट लूसिया किंग्स की ओर से मैथ्यू फोर्डे ने 3 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए। क्रिस सोल, अल्जारी जोसेफ, सिकंदर रजा, खैरी पियरे, रोस्टन चेज और सैड्रैक डेसकार्टेस (Sadrack Descarte) एक-एक विकेट लेने में सफल रहे।

