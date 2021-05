कैरेबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League) ने प्लेयर ड्राफ्ट के बाद शुक्रवार को 2021 सीजन के लिए सभी टीमों के खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भारत की ओर से अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले विकेटकीपर स्मित पटेल का भी नाम है। उन्हें बारबाडोस ट्राइडेंट्स टीम का हिस्सा बनाया गया है।

28 साल के स्मित पटेल कुछ समय पहले तक घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा की ओर से खेलते थे। वह इस वर्ष की शुरुआत में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं। स्मित पटेल को बारबाडोस ट्राइडेंट्स रोस्टर में एमएलसी (मेजर लीग क्रिकेट) खिलाड़ी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका मतलब है कि वह आगामी अमेरिकी क्रिकेट लीग में भी एक अनुबंधित खिलाड़ी होंगे। स्मित पटेल पहली बार हीरो सीपीएल में खेलेंगे। स्मित पटेल सीपीएल में खेलने वाले दूसरे भारतीय हैं। प्रवीण तांबे सीपीएल में खेलने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने पिछले सीजन सीपीएल में हिस्सा लिया था।

गुजरात के अहमदाबाद में 16 मई 1993 को जन्में स्मित कमलेशभाई पटेल ने 2012 में भारत की ओर से अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। उन्होंने फाइनल में 62 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को वर्ल्ड कप विजेता बनाने में अहम योगदान निभाया था। पटेल और उन्मुक्त चंद ने पांचवें विकेट के लिए 130 रन की नाबाद साझेदारी की थी। जिसकी बदौलत ही भारत 226 रन का लक्ष्य हासिल कर पाया था।

उन्मुक्त चंद उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान थे। उन्होंने फाइनल में 7 चौके और 6 छक्के की मदद से 130 गेंद में नाबाद 111 रन बनाए थे। उस मैच में एक समय भारत का स्कोर एक विकेट पर 75 रन था, लेकिन इसके बाद 22 रन के भीतर भारत ने 3 विकेट गंवा दिए और स्कोर 97 रन पर 4 विकेट हो गया था।

CPL 2021 Barbados Tridents Squad #CPL21 #CPLDraft #CricketPlayedLouder

What do you think of the squad for this year? pic.twitter.com/0ZzLPhoQeQ

— CPL T20 (@CPL) May 28, 2021