कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2020) में बुधवार रात (2 सितंबर) को दो मुकाबले खेले गए हैं। पहले मैच में ट्रिबैगो नाइटराइडर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियॉट्स की टीम आमने-सामने थी। वहीं, दूसरा मुकाबला सेंट लूसिया जॉक्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेला गया। ट्रिबैगो ने टूर्नामेंट में लगातार आठवीं जीत दर्ज की। वह एक भी मैच में नहीं हारा। दूसरी तरफ, गुयाना ने सेंट लूसिया को 7 विकेट से हरा दिया। दोनों मैच में एक-एक बल्लेबाज ने तूफानी पारी खेली। ट्रिबैगो के लिए लेंडल सिमंस ने 96 तो शिमरॉन हेटमायर ने 56 रन बनाए।

पहला मैच: सेंट किट्स ने ट्रिबैगो के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ट्रिबैगो की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आमिर जांगू 6 रन बनाकर रनआउट हो गए। वहीं, कॉलिन मुनरो रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर हो गए। इसके बाद लेंडल सिमंस और डैरेन ब्रावो ने टीम की पारी को संभाला। दोनों ने 144 रनों की साझेदारी की। सिमंस ने 63 गेंद की पारी में 7 चौके और 6 छक्के लगाए। 96 रन में उनके 64 रन सिर्फ चौके-छक्कों थे। सिमंस का स्ट्राइक रेट 152.38 का रहा। उनके अलावा ब्रावो ने 36 गेंद पर 36 रन बनाए। उन्होंने दो चौके और दो छक्के जड़े। टिम शिफर्ट 2 रन बनाकर आउट हुए। सिकंदर रजा 3 और ड्वेन ब्रावो 6 रन बनाकर नाबाद रहें।

