कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2020) के लीग स्टेज के मुकाबले समाप्त हो गए हैं। लीग स्टेज के आखिरी दिन दो मुकाबले हुए। पहला मैच सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियॉट्स और ट्रिबैगो नाइटराइडर्स के बीच खेला गया। वहीं, दूसरा मैच सेंट लूसिया जॉक्स और जमैका तालावाहस के बीच हुआ। ट्रिबैगो की टीम ने लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए सेंट किट्स को 9 विकेट से हरा दिया। कीरोन पोलार्ड की कप्तानी वाली ट्रिबैगो की टीम लीग स्टेज में सभी 10 मैच जीतने वाली इकलौती टीम है। वहीं, सेंट लूसिया जॉक्स ने अपने आखिरी मैच में जमैका को 11 रन से हरा दिया।

पहला मैच: सेंट किट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। क्रिस लिन 8, जोशुआ डी सिल्वा 5 और बेन डंक 2 रन बनाकर आउट हुए। उसके तीन बल्लेबाज इमरान खान, कॉलिन अर्चिबाल्ड और शेल्डन कॉटरेल खाता भी नहीं खोल सके। दिनेश रामदीन ने 19, कप्तान रयाद एमरिट ने 15, इविन लुईस ने 12 और अल्जारी जोसेफ ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान में पैदा हुए फवाद अहमद ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अकील हुसैन ने 2 विकेट झटके। सिकंदर रजा, प्रवीण तांबे, अली खान और एंडरसन फिलिप को 1-1 सफलता मिली। सेंट किट्स की टीम 18.2 ओवर में 77 रन के स्कोर पर सिमट गई।

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रिबैगो की टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। टिओन वेबसटर और आमिर जांगू ने पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। आमिर 24 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हुए। वेबसटर ने इसके बाद टिम शिफर्ट के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी। वेबसटर ने 33 गेंद पर नाबाद 41 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। शिफर्ट 12 गेंद पर एक छक्के की मदद से 16 रन बनाकर नाबाद रहे। ट्रिबैगो की टीम ने 11.3 ओवर में 78 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। रयाद एमरिट को एक सफलता मिली।

