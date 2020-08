कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2020) के 14वें मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने जमैका तालावाहस को 36 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही जेसन होल्डर की कप्तानी वाली बारबाडोस की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। मैच में कायेल मेयर्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। उन्होंने 59 गेंदों पर 85 रन बना दिए। इस दौरान मेयर्स ने सिर्फ 3 चौके लगाए, लेकिन छक्कों की संख्या 8 थी। मेयर्स का स्ट्राइक रेट 144.07 का रहा। बारबाडोस के 5 मैच में अब 4 हैं। पॉइंट टेबल में उससे ऊपर 8 अंकों के साथ नंबर एक पर ट्रिबैगो नाइट राइडर्स और 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर सेंट लूसिया जॉक्स की टीम है।

जमैका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारबाडोस की शुरुआत खराब रही। ओपनर जॉनसन चार्ल्स 3 और शाई होप 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद क्रीज पर आए कप्तान जेसन होल्डर ने मेयर्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की। वे 14 गेंद पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। होल्डर के बाद राशिद खान शून्य, कोरी एंडरसन 1 और एश्ले नर्स 2 रन बनाकर आउट हुए। मिशेल सैंटनर 19 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। मेयर्स को फिदेल एडवर्ड्स ने आसिफ अली के हाथों कैच कराया। रोमोन रीफर 3 रन बनाकर नाबाद रहे। जमैका के लिए मुजीब के अलावा सबसे सफल गेंदबाज संदीप लमिछने रहें। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए।

मेयर्स के शानदार प्रदर्शन के सामने जमैका के लिए खेलने वाले अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान की खतरनाक गेंदबाजी भी टीम के काम नहीं आ सकी। मुजीब ने 4 ओवर में 3 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जमैका की टीम शुरुआत खराब रही। ओपनर ग्लेन फिलिप्स खाता खोले बगैर मिशेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके बाद चैडविक वॉल्टन 10, रोवमेन पॉवेल 4 और आसिफ अली 2 रन बनाकर चलते बने। खतरनाक बल्लेबाज कार्लोस ब्रैथवेट को राशिद खान ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।

The spin king is at it again… Rashid Khan strikes. #CPL20 #BTvJT #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/tKdjWio3FF

— CPL T20 (@CPL) August 27, 2020