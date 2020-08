कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2020) का आठवां मुकाबला जमैका तालावाहस और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच हुए मुकाबले में जमैका की टीम को हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में गुयाना ने उसे 14 रनों से हरा दिया। जमैका के लिए विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने अर्धशतक लगाया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए। 37 गेंद की पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 140.45 का रहा। इतना ही नहीं रसेल गेंदबाजी में भी कामयाब रहें। उन्होंने 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया।

इससे पहले जमैका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुयाना की पारी की शुरुआत बेहतरीन रही। ओपनर्स ब्रेंडन किंग और चंद्रपॉल हेमराज ने पहले विकेट के लिए 5.4 ओवर में 56 रनों की साझेदारी की। ब्रेंडन किंग 19 गेंद पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें मुजीब उर रहमान ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर खाता भी नहीं खोल सके। उन्हें भी मुजीब ने बोल्ड कर दिया। रसेल ने हेमराज को 21 रन निजी स्कोर पर आउट कर जमैका को तीसरा झटका दिया। रॉस टेलर ने पारी को संभालते हुए 21 रन बनाए। वे कार्लोस ब्रैथवेट की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद गुयाना की पारी संभल नहीं पाई और टीम 19.1 ओवर में 118 रनों पर सिमट गई।

RUSSELL LAUNCHES! @Russell12A goes beast mode and gave us our play of the day from match 8. #CPL20 #GAWvJT #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/X3dm4piWZ9

— CPL T20 (@CPL) August 22, 2020