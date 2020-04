covid-19: कोरोनावायरस के कारण पूरे देश को 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। देश में अब तक 7500 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन में सभी राज्यों की पुलिस लगातार मेहनत कर रही है। लोगों को घरों में रहने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने उनकी तारीफ की है। इस पर दिल्ली पुलिस ने दोनों क्रिकेटरों को धन्यवाद दिया।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोनों क्रिकेटर्स के वीडियो को शेयर किया। विराट ने वीडियो में कहा, ‘‘मुझे यह जानकर खुशी है कि इस मुश्किल समय में पूरे देश की पुलिस लोगों की मदद कर रही है। मैं दिल्ली पुलिस के काम की सराहना करना चाहूंगा, जो ना केवल अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, बल्कि रोज गरीबों तक खाना भी पहुंचा रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए।’’ दिल्ली पुलिस ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा- प्रोत्साहन और समर्थन के लिए शुक्रिया। कोविड19 के खिलाफ इस लड़ाई में हम अपने साथी नागरिकों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

दूसरी ओर, इशांत शर्मा ने कहा, ‘‘यह समय है घर पर रहने का है। अपनों के साथ समय बिताइए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दिल्ली पुलिस दिन-रात अपना काम कर रही है। इस मुश्किल समय में अफवाहों पर ध्यान ना दें।’’ इशांत का वीडियो पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा- बहुत ही पते की बात कही है इशांत शर्मा जी ने। अफ़वाहों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। घर में रहें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। किसी भी अफ़वाह या फेक न्यूज़ को आप हमारी वेबसाइट पर रिपोर्ट करें और सही जानकारी पाएं। अफ़वाह फैलाने वाले पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

