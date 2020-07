ICC T20 WORLD CUP 2020: कोरोनावायरस के कारण इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप को टाल दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट अगले साल अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की सोमवार को एक ऑनलाइन मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। बैठक में आईसीसी ने पुरुषों के तीन बड़े टूर्नामेंट की नई तारीखों का भी ऐलान किया है।

मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा। इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को होगा। इसके अगले साल यानी 2022 में फिर से मेन्स टी20 वर्ल्ड कप होगा। वह भी अक्टूबर-नवंबर में ही आयोजित होगा। उसका फाइनल मैच 13 नवंबर को खेला जाएगा। भारत में 2023 में होने वाला मेन्स वनडे वर्ल्ड कप भी अक्टूबर-नवंबर में ही खेला जाएगा। फाइनल 26 नवंबर को होगा।

