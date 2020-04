कोरोनावायरस के कारण देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है। ऐसे में सभी खेल प्रतियोगिताओं को रद्द या स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने लोगों से मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की है। कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आरोग्य सेतु एप्प भी बनाया गया है। सभी नागरिकों से इसे डाउनलोड करने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से धर पर भी मास्क बनाने के लिए कहा है। इस अभियान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी जुड़ गया है।

बोर्ड ने कोरोना पीड़ितों के लिए इससे पहले 51 करोड़ रुपए दान में दिए थे। अब बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें टीम इंडिया के वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। सभी ने कहा है कि मास्क पहनकर ही बाहर जाएं। वीडियो में सबसे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली नजर आ रहे हैं। उनके बाद बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, मिताली राज और सचिन तेंदुलकर दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नहीं हैं।

