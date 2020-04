कोरोनावायरस के कारण देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कोरोनावायरस के कारण सभी प्रकार की खेल गतिविधियों पर विराम लगा है। खिलाड़ी अपने घर पर ही रहने को मजबूर है। वे सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट, फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं। कोहली ने सोमवार यानी 13 अप्रैल को अनुष्का के साथ एक फोटो शेयर किया।

इस तस्वीर में कोहली-अनुष्का के साथ उनका डॉगी भी है। विराट ने कैप्शन में लिखा कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है इसका ज्ञान होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। कोहली की ये तस्वीर सोशल मीडिया वायरल हो रही है। फैंस उनके मजे लेने लगे हैं। एक फैन ने पूछा- छोटा विराट कब आएगा। दूसरे फैन ने दोनों को बेस्ट कपल बताया। वहीं, एक अन्य फैन ने कोहली की आईपीएल टीम के बारे में लिखा- ‘भैया अगर आईपीएल स्टार्ट हो गया होता तो अभी तक RCB बाहर हो गया होता।’ कई प्रशंसकों ने विराट को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए कहा।

Knowledge of what truly matters in life is a blessing. pic.twitter.com/Wxm05vGZFd

— Virat Kohli (@imVkohli) April 13, 2020