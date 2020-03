इस समय पूरी दुनिया जानलेवा कोरोनावायरस के प्रकोप से बचने की हरसंभव कोशिश में जुटी है। विशेषज्ञों की राय में सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए काफी हद तक इसका संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। डॉक्टर्स लोगों को बार-बार हाथ धोने और सैनेटाईजर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दे रहे हैं।

हालांकि, अचानक मांग बढ़ने से मांग के मुकाबले सैनेटाईजर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी कारण सैनेटाईजर की कीमतें कई गुना तक बढ़ गई हैं। ऐसे संकट के समय में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर रहे शेन वार्न भी कोरोनावायरस को रोकने के लिए एक प्रेरणादाई कदम उठाया है।

अपनी लेग स्पिन से दुनिया के धुरंधर बल्लेबाजों को धूल चटा चुके वार्न ने अपनी शराब बनाने वाली फैक्ट्री में सैनेटाईजर का उत्पादन करने का फैसला किया है। वार्न ने यह जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। वार्न की कंपनी सेवन जीरो ऐट (Seven Zero Eight) जिन ब्रांड की शराब भी बनाती है।

वार्न के मुताबिक, उनकी कंपनी Seven Zero Eight तब तक हैंड सैनेटाईजर का उत्पादन करेगाी जब तक इसकी जरूरत खत्म नहीं हो जाती। वार्न ने बताया कि सैनेटाईजर को बनाने के लिए उनकी कंपनी में शराब का उत्पादन करना बंद कर दिया गया है। उन्होंने इससे संबंधित अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर की है। इसमें उन्होंने कोरोनावायरस जैसे महामारी से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी गई है।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सभी कंपनियों से सैनेटाईजर के उत्पादन को बढ़ाने का आग्रह किया था। वार्न की कंपनी ने अपने प्रधानमंत्री के इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया है।



मालूम हो कि ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व क्रिकेटर की गिनती ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से की जाती है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 708 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2006 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। तब से वे अन्य क्षेत्रों में अपने हाथ आजमा रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने कुछ निवेशकों के साथ जिन बनाने वाली कंपनी खोली है। उसी का नाम सेवन जीरो ऐट है।



