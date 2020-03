कोरोनावायरस के कारण दुनिया की एक तिहाई आबादी लॉकडाउन है। इस मुश्किल परिस्थिति में सबसे ज्यादा समस्या गरीब-मजदूरों को हो रही है। उनके लिए सरकार ने अपनी ओर से कई इंतजाम किए हैं। अब सेलिब्रिटी भी उनकी और कोरोनावायरस से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ‘बाहुबली’ फेम प्रभास ने पीएम रिलीफ फंड में 3 करोड़ दिए तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 50 लाख रुपए दान किए। शुक्रवार यानी 27 मार्च को यह खबर आई कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 1 लाख रुपए एक एनजीओ को दिए हैं।

धोनी ने पुणे के दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक लाख रुपए दान करने का ऐलान किया। उन्होंने पुणे में सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट मुकुल माधव फाउंडेशन को क्राउडफंडिंग वेबसाइट केटो के माध्यम से 1 लाख रुपये दान किए। फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें कम रुपए दान करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। एक फैंस ने लिखा-800 करोड़ की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उनकी जेब से ऐसे मुश्किल समय में सिर्फ एक लाख रुपए निकले। पति को लगातार ट्रोल होते देखकर पत्नी साक्षी ने इस खबर को गलत बताया है।

I request all media houses to stop carrying out false news at sensitive times like these ! Shame on You ! I wonder where responsible journalism has disappeared !

— Sakshi Singh (@SaakshiSRawat) March 27, 2020