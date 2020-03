पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का भी चीन पर गुस्सा फूटा है। उन्होंने भी कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में फैले खौफ के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सिलसिलेवार 3 ट्वीट किए। दरअसल, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान को एक वीडियो मिला था। उस वीडियो में एक आदमी जिंदा कुत्ते को उबलते हुए पानी में पका रहा था।

यह देख पीटरसन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सवालिया लहजे में ट्वीट किया, ‘कोरोना कहां से शुरू हुआ? माना जाता है कि कोरोनो वायरस का स्रोत वुहान का ‘गंदा बाजार’ माना जाता है, जहां जिंदा और मृत दोनों तरह के जानवर बेचे जाते हैं।’ उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘मुझे चीन के एक बाजार का वीडियो भेजा गया हैं। वहां वे एक ऐसे कुत्ते को पका रहे हैं, जो उबलते पानी में जीवित है। दुनिया लॉकडाउन है… बास्टर्ड।’ केविन पीटरसन ने अपने तीसरे ट्वीट में सभी से घरों में सुरक्षित रहने की अपील भी की।

केविन पीटरसन क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के समर्थन के लिए हिंदी में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, ‘नमस्ते इंडिया, हम सब कोरोनावायरस को हराने में एक साथ हैं, हम सब अपनी-अपनी सरकार की बात का पालन करें और घर में कुछ दिन के लिए रहें, यह समय है होशियार रहने का। आप सभी को ढेर सारा प्यार।’

The source of the coronavirus is believed to be a “wet market” in Wuhan which sold both dead and live animals.

How did the outbreak start?

I got sent a video of a market in China where they’re cooking a dog that is alive in boiling water!!!!!

WTF!!!!!!

And the world is now locked down!

F……G bastards!

— Kevin Pietersen (@KP24) March 23, 2020