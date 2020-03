कोरोनावायरस की महामारी के कारण, दुनिया भर में लोग अपनी आवश्यक जरूरतों और किराने का सामान खरीदने में जुटे हैं, ताकि लॉकडाउन खत्म होने तक उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि, इस कारण दुकानों, स्टोर्स और सुपर मार्केटों में लंबी-लंबी कतारें लग गईं हैं। डब्ल्यूटीए (वुमन्स टेनिस एसोसिएशन) रैंकिंग में नंबर वन रह चुकीं डेनमार्क की कैरोलिन वोज्नियाकी भी इन सबसे अलग नहीं हैं।

रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कि कई सुपरमार्केट में आवश्यक जरूरत के सभी सामान नहीं हैं। इनमें से अधिकांश का स्टॉक खत्म हो चुका है। किराने का सामान खरीदने के लिए वे हाल ही में एक सुपर स्टोर पर पहुंचीं, लेकिन वोज्नियाकी को एक मजेदार घटना से रूबरू होना पड़ा। जहां उनकी गाड़ी में एक जिंस (सामान) था, लेकिन जब तक वोज्नियाकी बिलिंग काउंटर पर पहुंचतीं, उसके पहले ही वह सामान उनकी कार्ट से गायब हो गया।

अपने साथ ही इस घटना का खुलासा उन्होंने ट्वीट के जरिए किया। कैरोलिन वोज्नियाकी ने ट्वीट किया, ‘आज किराने का सामान खरीदने के लिए दुकान पर गई! हालांकि, अंत में तब हैरान रह गई, जब बिल कटाकर मैं कार्ट लेकर बाहर निकल रही थी, तब तक किसी ने मेरा सामान चुरा लिया था। यह पहेली अब तक नहीं सुलझ पाई है।

Went to the store to load up on groceries today! Finally found a puzzle that wasn’t sold out and someone steals it out of our cart before we even checked out

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 27, 2020