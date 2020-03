कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण दुनिया के हर देश के लोग दहशत में है। इस महामारी से हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए हर देश की सरकार अपने स्तर पर जुटी हुई है। इस काम में सेलेब्रिटीज और सामाजिक संगठन भी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। भारत में फैंस को क्रिकेटरों की अब तक दरियादिली नहीं देखने को मिली है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में अब तक एक-दो क्रिकेटर ही आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। इस बीच, हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को ट्विटर के जरिए पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के लिए मदद की गुहार लगाना भारी पड़ गया। अफरीदी और उनका फाउंडेशन पाकिस्तान में कोरोनावायरस पीड़ितों की मदद में जुटा है।

हरभजन ने अपने वीडियो संदेश को रविवार को पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा, ‘इस समय सारी दुनिया मुश्किल हालात से गुजर रही है। इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है। इंसानियत के लिए हमें मदद करनी चाहिए। हमें भी इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए।’ उन्होंने अफरीदी की मदद के लिए संदेश में वसीम अकरम, शोएब अख्तर और युवराज सिंह को भी नामिनेट किया।

हरभजन की यह पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गई। कुछ फैंस को उनका यह संदेश बिल्कुल नहीं भाया। उन्होंने हरभजन को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। @ItsYourAshu ने लिखा, ‘पहले अपने देश में तो कर दो, कितना मूर्ख बंदा है ये भाई।’ @Royal_boy_JV ने लिखा, ‘ओ भाई। हमारे पीएम साहब ने भी pmcares के नाम से donate fund खोला है, जरा उसका भी प्रचार कर देते तो इंसानियत क्या मर जाती। हां तुमने जिंदगी भर इसी इंडिया मे रहकर इंडिया से ही कमाया है तो फिर कितना दान किया भारत सरकार को। आपको हीरो मानना मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती है।’

The world is passing through extremely testing and unprecedented times.Let’s do our bit to help @SAfridiOfficial @SAFoundationN doing gr8 work plz join hands with them nd contribute what ever u can https://t.co/t9OvfEPp79 for covid19 @wasimakramlive @YUVSTRONG12 @shoaib100mph pic.twitter.com/sB2fxCAQqY

