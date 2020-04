कोरोनावायरस से दुनिया भर में में 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकतर देशों में लॉकडाउन में है। ऐसे में कई खिलाड़ी कोरोना पीड़ितों, सुरक्षाकर्मियों और हेल्थ वर्कर्स की सहायता के लिए चैरिटी कर रहे हैं और दान दे रहे हैं। दूसरी ओर, महिला टेनिस खिलाड़ी यूजिनी बुशार्ड ने अलग ही अंदाज में चैरिटी करने का प्लान बनाया है। वे इंस्टाग्राम फैन के साथ डेट पर जाएंगी। इससे वे 3 हेल्थ वर्कर्स के लिए 3 लाख रुपए जुटाएंगी।

कनाडा की बुशार्ड ने हाल ही में ट्वीट किया था कि वे क्वारेंटाइन में एक प्रेमी के साथ होना बहुत अधिक मजेदार होगा। इसके बाद से उन्हें कई फैंस के मैसेज मिले। स्पोर्ट्सकास्टर एली लाफर्स के साथ इंस्टाग्राम लाइव करने के बाद बुशार्ड को खासतौर पर ज्यादा मैसेज मिलने लगे। इससे पहले 2017 में बुशार्ड सुपर बाउल टूर्नामेंट के दौरान एक शर्त हारने पर फैन के साथ डेट पर गई थीं। तब दोनों ने एक टेनिस मैच लाइव देखा था।

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020