कोरोनावायरस के कारण लगभग सभी खेलों के टूर्नामेंट को रद्द या स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में खिलाड़ी अपने घर से ही सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रह रहे हैं। वे इसके जरिए फोटो और वीडियो शेयर कर फैंस से जुड़ रहे हैं। इस दौरान वे वर्कआउट की तस्वीरें डालकर फैंस को मोटिवेट कर रहे हैं। खिलाड़ियों के अलावा इस दौरान कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता वालीबॉल खेल रहा है।

वीडियो में कुत्ता किसी पेशवर खिलाड़ी की तरह वॉलीबॉल खेलता नजर आ रहा है। वह वालीबॉल के एक मंझे हुए सेटर की तरह गेंद को अपने माथे से मारकर अपने साथी को पास कर रहा है। उसने ऐसा लगातार तीन से चार बार किया। इस वीडियो को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेम्स टेलर ने भी लाइक किया है। वीडियो में कुत्ते के अलावा दो महिलाएं और एक पुरुष भी है। पुरुष और कुत्ता एक ही टीम में है जबकि दोनों महिलाएं दूसरी टीम में हैं।

Coronavirus LIVE News Updates: दुनिया भर में कोरोना के केस 10 लाख के पार, ले चुका है 69 हजार लोगों की जान

Coronavirus in India LIVE Updates: कोरोना वायरस से देश में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा-घर में बने फेस कवर फायदेमंद

Don’t send me another video via WhatsApp unless it’s this good. pic.twitter.com/u8clZJ8qoV

— Jarlath Regan (@Jarlath) April 4, 2020