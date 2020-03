कोरोनावायरस के कहर से बचने के लिए खेल मंत्री किरन रिजिजू ने सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जिसे तमाम जानी-मानी हस्तियों ने स्वीकार किया है। दिलचस्प है कि खेलमंत्री के इस चैलेंज को न सिर्फ खेल से ताल्लुक रखने वाले नामचीन लोगों ने स्वीकारा है बल्कि राजनीति से संबंधित लोग भी रिजिजू के कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं।

हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा कि मैं रिजिजू को Self Hands Challenge को स्वीकारती हूं। वीडियो में ईरानी 46 सेकेंड तक अपने हाथों को डिटॉल से साफ करती दिख रही हैं।

इससे पहले Self hands challenge को धावक हिमा दास, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू, सचिन तेंदुलकर, टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा भी स्वीकार चुकी हैं। सभी फेमस चेहरे अब इस अवेयरनैस कैंपेन का हिस्सा बन सोशल अकाउंट के जरिए दूसरों को जागरूक कर रहे हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले हाथ धोने वाले इस चैलेंज को कैथरीन हाडा ने शुरू किया था। कोरोना की महामारी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ठीक से हाथ धोने का एक वीडियो अपने ट्वीटर पर शेयर किया था।

कैथरीन के वीडियो को अब तक 22 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और सैकड़ों इसके जरिए हाईजीन होने को लेकर जागरुकता फैला रहे हैं। कैथरीन का कहना है कि हर किसी को कम से कम अपने हाथ 20 सेकेंड तक साफ करने चाहिए। हाथ धुलने के दौरान लोगों को अपने नाखून और उंगलियों को भी ठीक से साफ करना जरूरी है।

